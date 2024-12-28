شكرا لقرائتكم خبر عن الدفا عفا.. أطعمة ومشروبات تمنحك الدفء وتعزز مناعتك في الطقس البارد والان مع تفاصيل الخبر

منذ بداية فصل الشتاء، وبدء الطقس يزداد برودة، ويتطلب هذا الأمر الاهتمام بما نأكله ونشربه من أجل الحصول على الدفء اللازم، حيث ينبغي تناول الأطعمة من خضروات وفاكهة وغيرها غنية بالعناصر الغذائية التي نحتاجها خاصة فيتامين سى من أجل تعزيز المناعة لمكافحة نزلات البرد والأنفلونزا وغيرها من التحديات التي تواجهنا خلال فصل الشتاء، كما نحتاج لتناول المشروبات الدافئة لتعزيز المناعة والشعور بالدفء ولا يجب أن ننسى الحرص على شرب الماء من أجل الترطيب والوقاية من الجفاف، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. مشروبات دافئة تعزز مناعتك وتمنحك الدفء اللازم في أيام الشتاء الباردة: الزنجبيل

يتمتع الزنجبيل بخصائص علاجية لذا يُفضل تناوله خاصة في الشتاء، لقوته في منحنا الدفء اللازم بجانب خصائصه العلاجية في علاج مشاكل الشتاء مثل عسر الهضم إلى البرد والحمى والتهاب الحلق وتحسين صحة القلب والوقاية من الأمراض الموسمية كما أنه يُحفز الدورة الدموية ويعمل على تدفئك من الداخل.

الليمون مع العسل

الليمون مع العسل هو مشروب بسيط ولكنه قوي يمكن أن يساعد في السيطرة على نوبات القشعريرة في الطقس البارد، وتهدئة التهاب الحلق وتعزيز جهاز المناعة لديك، خاصة أن الليمون مليء بفيتامين سي، وهو أمر حيوي لمحاربة نزلات البرد، بينما يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في علاج السعال والاحتقان.

النعناع

يساعد المنثول الموجود في النعناع على فتح الممرات الأنفية، مما يسهل التنفس ويخفف الاحتقان، وهو أمر شائع غالبًا في الأشهر الأكثر برودة، كما تساعد رائحته المنعشة على تحسين مزاجك في أيام الشتاء الكئيبة.

القرفة

تشتهر القرفة بنكهتها الغنية والدافئة، وهي مليئة بمضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، كما تتمتع القرفة بخصائص مضادة للميكروبات، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة العدوى والوقاية من نزلات البرد.

مشروب البابونج

يحتوي هذا المشروب العشبي على خصائص مهدئة يمكن أن تساعد في تهدئة التهاب الحلق وتخفيف عسر الهضم وتعزيز جهاز المناعة كما أن تناوله قبل النوم يُعزز الاسترخاء.

الكركم

الكركم ضروري خلال أشهر الشتاء، لأنه يحتوي على الكركمين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات وتعزيز المناعة، فلا يساعد مشروب الكركم في الوقاية من نزلات البرد فحسب، بل يعزز أيضًا صحة المفاصل ويحارب الأمراض المرتبطة بالشتاء.

فيما يلى.. أطعمة شتوية غنية بفيتامين سى لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض:

البروكلي

يوفر البروكلى دفعة من العناصر الغذائية خاصة في أيام الشتاء الباردة، ويحتوي هذا الخضار على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك حمض الفوليك والبوتاسيوم والمنجنيز وفيتامينات سي وك1، حيث يحتوي على 65 مجم من فيتامين سي لكل 100 جرام، لذلك فإن تناول البروكلى يحميك من نزلات البرد والسعال.

الفراولة

الفراولة تعتبر فاكهة خارقة غنية بمحتواها بفيتامين سي، وتحتوي على حوالي 59 ملجم من فيتامين سي لكل 100 جرام، كما تحتوي الفراولة الحلوة أيضًا على الكالسيوم والحديد والمنجنيز وحمض الفوليك (فيتامين ب9) والبوتاسيوم، ويمكن إضافتها إلى العصائر أو تناولها كاملة، وهناك العديد من الطرق الأخرى لدمجها في نظامك الغذائي.

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو، وخاصة الأحمر، غني بفيتامين سي أكثر بثلاث مرات تقريبًا من البرتقال، مع حوالي 128 ملجم من فيتامين سي لكل 100 جرام، فإن الفلفل الحلو ليس رائعًا فقط لتعزيز المناعة ولكنه أيضًا غني بالألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين أ.

الخضروات الورقية

تعتبر الخضراوات الورقية من الأطعمة التي يجب تناولها في فصل الشتاء، سواء كانت السبانخ أو الكرنب، فهي غنية بفيتامين سي، بالإضافة إلى حمض الفوليك وفيتامين ك، كما توفر هذه الخضراوات الألياف ومضادات الأكسدة المختلفة التي يمكن أن تساعد في حماية جهاز المناعة لديك خلال أشهر الشتاء، يمكن أن تمنحك حصة من الكرنب أو السبانخ دفعة كبيرة من فيتامين سي للوقاية من نزلات البرد.

البرتقال

يشتهر البرتقال بمحتواه من فيتامين سي، حيث تحتوي برتقالة متوسطة الحجم على حوالي 70 مليجرامًا من فيتامين سي، كما يحتوي البرتقال على الألياف والكالسيوم ومضادات الأكسدة المختلفة، ويساعد محتواه العالي من الماء في الحفاظ على ترطيب الجسم، كما أنه فاكهة شتوية منعشة وسهلة الوصول إليها.