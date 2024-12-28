شكرا لقرائتكم خبر عن غزيرة ورعدية أحيانا.. الأرصاد تكشف أماكن الأمطار اليوم السبت 28-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر توقعات فرص سقوط الأمطار اليوم السبت 28-12-2024 ، وذلك وفقا لآخر تحديثات صور الأقمار الصناعية .

ومتوقع أن تتأثر البلاد بهطول الأمطار المتوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من (مطروح- إسكندرية- شمال البحيرة ـ شمال كفرالشيخ- بور سعيد) على فترات متقطعة.

ويسود اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، طقس بارد على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة، اليوم، على كل الأنحاء، ونشاط رياح أحيانا على بعض المناطق .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 9، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 7، وسوهاج العظمى 18 درجة، والصغرى 5، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 7، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 8.