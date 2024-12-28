25 نعشا رمزيا "حشديًا" سيجوب بغداد لساعتين .. ما قصة "مجزرة القائم"؟

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت هيئة الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفاء للشهداء الذي تقطعت أوصالهم دفاعا عن الحدود وتراب الوطن، سينطلق التشييع الرمزي لشهداء الحشد الشعبي الذين قضوا اثر العدوان الاميركي الغادر على قضاء القائم يوم السبت 28 - 12 - 2024 من الساعة ١٠ صباحا إلى ١٢ ظهرا في العاصمة بغداد انطلاقا من منطقة شارع فلسطين (مبنى مديرية إعلام الحشد) إلى موقع نصب الشهيد ومن ثم إلى ساحة التحرير وسط بغداد".وأوضحت انه "سيكون هناك قطع وقتي لحركة السير من اجل إتمام مراسيم التشييع الرمزي، لذا اقتضى التنويه".

ويأتي التشييع الرمزي في الذكرى الخامسة لقصف مقرات للواء 45 في الحشد الشعبي، في 29 ديسمبر 2019، لكن يبدو أن التشييع الرمزي جاء مبكرا قبل يوم أي في 28 ديسمبر لاستغلال عطلة السبت وتجنبا لتشكل ازدحامات خانقة غدا الاحد.

وتسبب القصف حينها باستشهاد 25 عنصرا واصابة 55 اخرين من لواء 45 و46 حشد شعبي (كتائب حزب الله)، وجاء القصف حينها ردا على قصف قاعدة في كركوك تسببت بمقتل جندي امريكي.

وكان هذا القصف قد قاد لسلسلة من الخسائر والتوترات بعدها، فبعد القصف بيومين جاءت التظاهرات والهجوم الشهير على السفارة الامريكية من قبل الفصائل وبعض منتسبي الحشد الشعبي، الهجوم الذي قاد فيما بعد الى "غارة شارع المطار" التي استهدفت قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ورئيس اركان هيئة الحشد في حينها أبو مهدي المهندس.

وعلى ما يبدو فأنه من هنا تظهر أهمية تكرار ذكرى مجزرة القائم هذه دون غيرها من عمليات القصف التي طالت مقرات الحشد الشعبي.

