شكرا لقرائتكم خبر عن حساب التوفير 2025 فى بنك القاهرة.. اعرف الحد الأدنى لاحتساب العائد والان مع تفاصيل الخبر

يعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، من القرارات المهمة التى تؤثر على كافة قطاعات الاقتصاد.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.



ويبحث المواطن عن تنمية مدخراته عبر المنتجات البنكية المختلفة، ويقدم بنك القاهرة منتج حساب التوفير بعدة شروط محددة.

ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب فى بنك القاهرة 3000 جنيه و100 دولار للحساب الدولارى ويمكن اختيار دورية صرف العائد لحسابات التوفير ما بين (شهرى – ربع سنوى – نصف سنوى – سنوى).

ويبلغ الحد الأدنى لاحتساب العائد على حساب التوفير فى بنك القاهرة 5001 جنيه.

ويتم إجراء الاستعلام عن الحسابات من خلال خدمة الإنترنت البنكية وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة وإتاحة شراء شهادات الادخار خصماً من حسابك وإضافة العائد للحساب تلقائياً في تاريخ الاستحقاق.