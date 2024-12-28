شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: إحراق مستشفى كمال عدوان بغزة خرق فاضح للمواثيق الدولية والان نبدء بالتفاصيل

قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإحراق مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، وإخراج جميع المرضى والطاقم الطبي.وأكد أن استهداف المراكز الطبية والمستشفيات يشكل تصعيدًا خطيرًا يزيد من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، مما يتطلب تدخلًا دوليًا فوريًا لوضع حد لهذه الانتهاكات.وشدد البديوي، على أن هذه الممارسات لا تقتصر على تعميق الأزمات الإنسانية، بل تمثل أيضًا خرقًا فاضحًا للمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدنيين والمنشآت الطبية أثناء النزاعات.ودعا إلى ضمان توفير الدعم اللازم للقطاع الطبي في قطاع غزة الذي يعاني أوضاعًا كارثية نتيجة لهذه الاعتداءات.