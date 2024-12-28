اخبار الخليج

البديوي: إحراق مستشفى كمال عدوان بغزة خرق فاضح للمواثيق الدولية

0 نشر
واس- الرياض 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: إحراق مستشفى كمال عدوان بغزة خرق فاضح للمواثيق الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإحراق مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، وإخراج جميع المرضى والطاقم الطبي.
وأكد أن استهداف المراكز الطبية والمستشفيات يشكل تصعيدًا خطيرًا يزيد من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، مما يتطلب تدخلًا دوليًا فوريًا لوضع حد لهذه الانتهاكات.

قطاع غزة

وشدد البديوي، على أن هذه الممارسات لا تقتصر على تعميق الأزمات الإنسانية، بل تمثل أيضًا خرقًا فاضحًا للمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدنيين والمنشآت الطبية أثناء النزاعات.
ودعا إلى ضمان توفير الدعم اللازم للقطاع الطبي في قطاع غزة الذي يعاني أوضاعًا كارثية نتيجة لهذه الاعتداءات.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا