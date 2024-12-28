شكرا لقرائتكم خبر عن غذائية وطبية.. مساعدات جديدة من مركز الملك سلمان في 5 دول والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات مركز الملك سلمان

مشروع توزيع التمور

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 747 سلة غذائية و747 حقيبة صحية في مدينة الدانا بمحافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 4,482 فردًا بواقع 747 أسرة.وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024م.كما قدم المركز أمس قسائم شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الحقائب الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في بلدة جنديرس بمحافظة حلب السورية، استفاد منها 2,227 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا من متضرري الزلزال.وفي باكستان، وزّع مركز الملك سلمان أمس الأول 2,300 سلة غذائية في مناطق ليّه وكوت أدو وراجنبور بإقليم البنجاب، ومنطقة هنقو بإقليم خيبر بختون خوا، استفاد منها 14,227 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات.من ناحية أخرى، وقّع المركز في مقره أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ المرحلة التاسعة من تشغيل العيادات الطبية التغذوية الطارئة لنازحي محافظة الحديدة، بقيمة مليون و 687 ألف دولار أمريكي.وسيجري بموجب المشروع تقديم الخدمات الصحية التكاملية في محافظة الحديدة ومديرياتها، وخدمات التغذية العلاجية والتحصين للمرضى، مع تقديم خدمات الصحة الإنجابية وعلاج الأمراض الوبائية والوقاية منها، والتوعية والتثقيف الصحي، وخدمات علاج الإصابات ونظام الإحالة والطوارئ، فضلًا عن تأمين الأدوية والمحاليل الطبية والمخبرية والأجهزة الطبية، يستفيد منها 472.144 مستفيدًا.كما وزّع المركز أمس الأول, 500 كرتون من التمر في ولاية البحر الأحمر بجمهورية السودان، استفاد منها 5,162 فردًا من الأسر النازحة، وذلك ضمن مشروع توزيع التمور في السودان للعام 2024م.فيما واصل تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة لعام 2023م، في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.ووزع المشروع خلال الأسبوع الماضي 175000 ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 125.000 فرد.