شكرا لقرائتكم خبر عن بينها مطارات.. هجمات سيبرانية روسية تستهدف مواقع إيطالية والان نبدء بالتفاصيل

الهجمات السيبرانية الروسية

هجمات سيبرانية على إيطاليا

الدمام - شريف احمد - شنت مجموعة مؤيّدة لروسيا هجمات سيبرانية استهدفت عدّة مواقع إلكترونية في إيطاليا.ووفق ما أعلنت الشرطة الإيطالية، استهدفت الهجمات مواقع الإنترنت التابعة للخارجية الإيطالية ومطاري مالبنسا وميلانو-ليناته وأنظمة النقل في مدينة سيينا وتورينو.وقال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني للصحافيين "إنه الهجوم الثالث من نوعه (على وزارة الخارجية) خلال الأيام الثلاثة الماضية".وأضاف: "من المؤكد أن هجوم اليوم روسي المصدر".وأعلن تاياني أنه أمر بإنشاء إدارة جديدة للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي داخل الوزارة و"رفع مستوى الأمن" في سفارات إيطاليا.وتبنّت مجموعة من قراصنة المعلوماتية تطلق على نفسها اسم "(NoName057(16" الهجمات في رسالة على "تلغرام"، وفق ما أفاد الناطق باسم الشرطة الوطنية المتخصّصة بالأمن السيبراني ماركو فاليريو تشيرفيليني.وقال مدير شرطة البريد الإيطالية إيفانو غابرييلي لوكالة "أدنكرونوس" "رصدنا هجمات من هذا النوع على بنى تحتية مختلفة ومواقع وزارية خلال ثلاثة أيام".وتابع: "إنها هجمات تنفذها بشكل دوري مجموعات تدعم الحرب الروسية على الأراضي الأوكرانية".وتستهدف مجموعة "(NoName057(16" المؤسسات العامة والقطاعات الاستراتيجية في بلدان حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تدعم أوكرانيا في حربها ضدّ روسيا.