شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مكة المكرمة.. الأرصاد ينبه من أمطار خفيفة وصواعق رعدية والان نبدء بالتفاصيل

طقس مكة المكرمة

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أصفر بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة مكة المكرمة.وشمل إنذار الأرصاد، أضم والليث (بني يزيد وجذم ويلملم) وميسان، والعرضيات، والقنفذة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1873083524128854339?ref_src=twsrc%5Etfwونبه الأرصاد، من أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.ويبدأ الإنذار الساعة: 01:00 مساء الأحد وينتهي 07:00 مساء اليوم نفسه.