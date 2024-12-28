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طقس مكة المكرمة.. الأرصاد ينبه من أمطار خفيفة وصواعق رعدية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أصفر بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة مكة المكرمة.
وشمل إنذار الأرصاد، أضم والليث (بني يزيد وجذم ويلملم) وميسان، والعرضيات، والقنفذة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1873083524128854339?ref_src=twsrc%5Etfw

طقس مكة المكرمة

ونبه الأرصاد، من أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.
ويبدأ الإنذار الساعة: 01:00 مساء الأحد وينتهي 07:00 مساء اليوم نفسه.
هطول أمطار على أجزاء متفرقة من مكة المكرمة - واس
أمطار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة - واس (أرشيفية)
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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