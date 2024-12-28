شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ مروة الغولالسبت، 28 ديسمبر 2024 09:00 م
يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال.
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
12.90جنيه للشراء.
13.97جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
13.01جنيه للشراء.
13.97جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك مصر
13.01جنيه للشراء.
13.99جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي
13.00جنيه للشراء.
14.02جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني
13.10جنيه للشراء.
13.97جنيه للبيع.
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