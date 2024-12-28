شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام الموبايل أكبر الأسباب.. كل ما تريد معرفته عن الصداع النصفي لدى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

بعد يوم الدراسى العادي قد يعود طفلك إلى المنزل، ويشكو من نفس الصداع الذي عانى منه في الأسبوع السابق، في البداية، تعتقد أن السبب هو التعب، ولكن عندما بدأ طفلك يتجنب الأضواء الساطعة والضوضاء الصاخبة، يمكن إدراك أنه قد يكون هناك شيء أكثر من ذلك وهو الصداع النصفى.

وفقًا لموقع "OnlyMyHealth"، يمكن أن يؤثر الصداع النصفي عند الأطفال على الأطفال في سن الخامسة، وعلى الرغم من شيوعه، إلا أنه غالبًا ما يمر دون أن يلاحظه أحد أو يتم تشخيصه بشكل خاطئ، يمكن أن يساعد التعرف على العلامات مبكرًا في إدارة الحالة وتحسين نوعية حياة الطفل.

الصداع النصفي عند الأطفال أكثر شيوعًا مما تعتقد

لا تقتصر مشكلة الصداع النصفي على البالغين فقط، فبحلول سن الخامسة عشرة، يعاني ما يصل إلى 75% من الأطفال من صداع شديد، ويعانى حوالي 10.5% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عامًا من الصداع النصفي، ويرتفع المعدل إلى 28% لدى المراهقين الأكبر سنًا، وعلى الرغم من هذه الأرقام، غالبًا ما لا يتم علاج الصداع النصفي لدى الأطفال لأن الأعراض قد يتم تفسيرها بشكل خاطئ أو تجاهلها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أغلب حالات الصداع عند الأطفال تنبع من التوتر، والذي قد يتراوح بين الإجهاد وساعات الدراسة الطويلة والمرهقة، إبقاء مسببات التوتر لدى طفلك تحت السيطرة والتأكد من حجب أي مسبب للتوتر أو تنظيمه أمر ضروري، يمكن للوالدين تحديد مسببات التوتر من خلال إجراء محادثات مستمرة مع أطفالهم، بهدف الكشف عن أنشطتهم اليومية.

أنواع الصداع النصفى هناك نوعان من الصداع النصفي

يمكن أن يحدث الصداع النصفي مع هالة (اضطرابات حسية مثل رؤية ومضات من الضوء، أو سماع أصوات طنين، أو الشعور بروائح غير عادية) أو بدون هالة. يمكن أن تعمل أعراض الهالة كعلامة تحذير قبل بدء الصداع، في حين قد يظهر الصداع النصفي بدون هالة فجأة - يتجلى بدون هالة في 60-85٪ من الأطفال والمراهقين الذين يعانون من الصداع النصفي ومع الهالة في 15-30٪ من الأطفال.

محفزات الصداع النصفى

يمكن للعديد من عوامل نمط الحياة أن تؤدي إلى الإصابة بالصداع النصفي عند الأطفال، بما في ذلك:

تخطي الوجبات

النوم غير المنتظم أو غير الكافي

جفاف

ساعات دراسية طويلة وضغوط

تغيرات الطقس المفاجئة

يمكن للتعديلات البسيطة، مثل الحفاظ على مواعيد منتظمة للوجبات وضمان الحصول على نوم مناسب، أن تساعد في تقليل تكرار الصداع النصفي.

يلعب التاريخ العائلي دورًا أساسيًا

غالبًا ما تنتقل الصداع النصفي بين أفراد العائلة. فإذا كان أحد الوالدين يعاني من الصداع النصفي، فمن المرجح أن يعاني طفله منه.

الاستخدام المطول للهواتف الذكية قد يؤدي إلى الصداع النصفي

الاستخدام المطول للهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر قد يؤدي إلى إجهاد عيني الطفل ورقبته، مما يؤدي إلى الإصابة بالصداع النصفي، لذا، شجع الطفل على أخذ فترات راحة منتظمة، وتأكد من اتخاذ وضعية جيدة، وقلل من وقت استخدام الشاشة، وخاصة قبل النوم، لتقليل خطر الإصابة بالصداع النصفي.

لا ينبغي تجاهل الصداع المتكرر

الصداع المتكرر عند الأطفال هو علامة لا ينبغي تجاهلها، إذا كان طفلك يشكو بشكل متكرر من الصداع أو يعاني من أعراض مثل الغثيان أو حساسية الضوء أو الدوخة، فاستشر طبيب الأطفال. التشخيص المبكر يمكن أن يمنع الصداع النصفي من أن تصبح مزمنة وتؤثر على الأداء المدرسي أو الأنشطة اليومية.

غالبًا ما تؤثر الصداع النصفي لدى الأطفال على جانبي الرأس، ولكن من المرجح أن يصيب الصداع النصفي لدى البالغين جانبًا واحدًا، علاوة على ذلك، غالبًا ما تكون نوبات الصداع النصفي لدى الأطفال أقصر من تلك لدى البالغين.

تقنية SMART في علاج الصداع النصفي

هي تقنية تعتمد على طرق بسيطة في إدارة الصداع النصفي والوقاية منه من خلال عادات صحية:

النوم: تأكدي من أن طفلك يحصل على قسط كافٍ من النوم كل ليلة.

الوجبات: تقديم وجبات منتظمة ومتوازنة والحفاظ على ترطيب الجسم.

النشاط: تشجيع ممارسة النشاط البدني بانتظام.

الاسترخاء: تعليم تقنيات تخفيف التوتر مثل التنفس العميق.

تجنب المحفزات : حدد وتجنب المحفزات المعروفة مثل الإفراط في استخدام الشاشة أو تخطي وجبات الطعام.