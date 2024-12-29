شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الجامعة العربية: جرائم الحرب في غزة لن تسقط بالتقادم والان نبدء بالتفاصيل

إحراق مستشفى كمال عدوان

الدمام - شريف احمد - دان الأمين العام لجامعة الدول العريية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات قيام الاحتلال بإحراق مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة بعد اقتحامه، ما أدى إلى استشهاد عدد من الكوادر الطبية حرقًا.وأكد أبو الغيط، في بيان له أن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، ولا زالت، لن تسقط بالتقادم، وأن الصمت العالمي عليها وصمة عار حقيقية على الضمير العالمي.وأشار إلى أن استهداف المستشفى وكوادره وحصاره لأسابيع هو إمعان غير مسبوق في التجرد من الإنسانية واستهانة بكل الأعراف العالمية المستقرة لخوض الحروب.وشدد على أن الحرب على غزة، بعد 450 يومًا عاشها أهل القطاع في مواجهة يومية مع آلة قتل لا تتوقف، قد وصلت إلى أبشع مراحلها بموت الأطفال تجمدًا والكوادر الطبية حرقًا، وأن الصمت العالمي على الجرائم المرتكبة سيفضي إلى تداعي منظومة القانون الدولي الإنساني بعد هذا العجز الفادح عن حماية المدنيين من القتل والتنكيل.