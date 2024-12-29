شكرا لقرائتكم خبر عن تحتوي على 72 نقطة.. استراتيجية جديدة لمكافحة التطرف في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

مكافحة التطرف في روسيا

الإرهاب في روسيا

الدمام - شريف احمد - وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على استراتيجية جديدة لمكافحة التطرف في روسيا.وأوضحت البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية، أن هذا يأتي من أجل ضمان مواصلة تنفيذ سياسة الدولة في مجال مكافحة التطرف في روسيا.وأشارت إلى إقرار الموافقة على الاستراتيجية المرفقة لمكافحة التطرف في روسيا، وفقا لوكالة سبوتنيك للأنباء.هذا وتحتوي الاستراتيجية على 72 نقطة، مقسمة إلى ثمانية فصول، وتسرد الوثيقة أحكامًا عامة، وتحتوي أيضا على تقييم للمصادر الرئيسية للتهديدات المتطرفة في البلاد، وفقا للبوابة.كما أكدت الوثيقة "القضاء على مصدر التهديدات المتطرفة الصادرة من أوكرانيا ومنع النازيين الجدد من دخول روسيا من المهام الأساسية في الاستراتيجية الجديدة لمكافحة التطرف".وفي 13 ديسمبر الجاري، ناقش بوتين، مع أعضاء مجلس الأمن الروسي تطوير المجمع الصناعي العسكري ومكافحة التطرف.وتحدث رئيس وزارة الصناعة والتجارة أنطون عليخانوف عن موضوع تطوير الصناعة الدفاعية، وتحدث رئيس وزارة الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف في موضوع مكافحة التطرف.