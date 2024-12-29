شكرا لقرائتكم خبر عن لو أول سنة امتحانات.. حيل نفسية جهزي طفلك بيها للاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت من الأمهات صاحبات الأطفال الذين يمرون بأول امتحان فعلى لهم، وإن كان طفلك غير معتاد على التقييمات والإختبارات، فعليك التسلح بحيل نفسية سليمة، تجعله أكثر قدرة على خوض هذه الامتحانات دون قلق أو توتر.

حيل نفسية لتدعيم الصحة النفسية للطفل خلال الامتحانات

وفقا لتقرير نشر في موقع globalindianschool فإنه لابد على الأم أن تساعد طفلها للتمتع برووح جيدة قبل خوض أول امتحاناته، وهذا من خلال بعض النصائح الفعالة، والحيل النفسية التي تعزز هذا الأمر ومن بينها: