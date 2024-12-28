شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف متفرج.. حصاد مشروع "مسرح المواجهة والتجوال" 2024 في أنحاء مصر والان مع تفاصيل الخبر

تحت شعار تعزيز العدالة الثقافية ورفع الوعي الفني، يعلن مشروع "مسرح المواجهة والتجوال" عن حصاد عروضه التي قدمت منذ يناير 2024، حتى ديسمبر 2024، ويكشف المشروع عن حصاد رحلته الثقافية والفنية في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، ليعكس هذا المشروع الجهود المبذولة لجعل الثقافة والفن في متناول الجميع.

قدم المشروع 6 عروض مختلفة، من إنتاج فرق البيت الفني للمسرح، وهي: "عفركوش" - إنتاج المسرح القومي للطفل، "السمسمية" - إنتاج مسرح المواجهة والتجوال، "توتة توتة" - إنتاج مسرح المواجهة والتجوال، "نجوم من خشب" - إنتاج مسرح القاهرة للعرايس، "يوم عاصم جدا" - إنتاج المسرح الكوميدي، "أكتوبر الذهبي" - إنتاج مسرح القاهرة للعرايس.



جمهور المشروع في انجاء مصر

قدمت تلك العروض في (15) محافظة شملت (المنيا، أسيوط، قنا، البحيرة، الغربية، الفيوم، سوهاج، البحر الأحمر، الوادي الجديد، شمال سينا، الأقصر، أسوان، دمياط، بني سويف، جنوب سيناء) بواقع (170 ) ليلة عرض في (140) قرية من القرى المستهدفة ببرنامج حياة كريمة، وقدم " 30 " ليلة عرض بمواقع قصور الثقافة، ليبلغ إجمالي المستهدف من المتفرجين بالمناطق الحدودية والمحافظات " 500 " ألف متفرج بمتوسط حضور يومي "2600" فرد من مختلف الأعمار.

تسعى عروض "مسرح المواجهة والتجوال" إلى تقديم أعمال فنية متميزة تسلط الضوء على قضايا مجتمعية، وتحفيز النقاش الثقافي بين الجماهير. وقد تمكن المشروع من الوصول إلى جمهور متنوع، مما يعزز من أهمية الثقافة والفنون في بناء المجتمع، ويمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الثقافية في مصر، ويعكس التزام الدولة بترسيخ الفنون كجزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية المصرية، وسوف يستمر هذا المشروع في تحقيق المزيد من النجاحات في عام 2025.



6 عروض مختلفة من إنتاج فرق البيت الفني للمسرح

يأتي هذا المشروع ضمن توجيهات القيادة السياسية لنشر الثقافة والفن تحقيقاً للعدالة الثقافية في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" و"حياة كريمة"، وتُنتج العروض المسرحية بالتعاون بين قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، بمشاركة فعاليات مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الدفاع والداخلية والتعليم، إضافة إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة والتحالف الوطني للعمل التنموي ومؤسسة حياة كريمة ووزارة التضامن، ويشرف علي المشروع المخرج محمد الشرقاوي كمدير لمشروع مسرح المواجهة والتجوال .



الجمهور من أعمار مختلفة

جدير بالذكر أن مشروع مسرح المواجهة والتجوال، تنظمه وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، و"حياة كريمة"، والعروض المسرحية التي يقدمها مسرح المواجهة والتجوال ينتجها قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال ، والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة ، وتتعاون فيها وزارة الثقافة، مع وزارة الشباب والرياضة وزارة التنمية المحلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وزارة التعليم، والتعليم العالي، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والتحالف الوطني للعمل التنموي ، ومؤسسة حياه كريمة ، ووزارة التضامن.



(170 ) ليلة عرض في 140 قرية من القرى المستهدفة ببرنامج حياة كريمة



لقرى المستهدفة ببرنامج حياة كريمة



برنامج حياة كريمة