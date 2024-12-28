شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى ومنير مكرم يشاركان في تشييع جنازة زوج نشوى مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنانان أشرف زكي ومنير مكرم على المشاركة في تشييع جنازة زوج الفنانة نشوى مصطفى بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الذى وافته المنية صباح اليوم بعد معاناة مع المرض.

وتعرضت الفنانة نشوى مصطفى لحالة انهيار شديدة وسط بكاء قوى قبل تشييع جنازة زوجها بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس وهى تردد: "روحى كان فرحان".

كان وصل منذ قليل جثمان زوج الفنانة نشوى مصطفى إلى مسجد حسن الشربتلي لأداء الصلاة عليه بعد صلاة الظهر.

وأعلنت الفنانة نشوى مصطفى وفاة زوجها صباح اليوم، السبت، مشيرة إلى أن صلاة الجنازة وتشييع الجثمان سيكون عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع، طالبة من جمهورها ومحبيها الدعاء بالرحمة والمغفرة لزوجها الراحل.

وقالت نشوى، عبر حسابها على فيس بوك: "اللي بيحب ربنا يجى يصلى صلاة الجنازة على زوجى ونور عينى وحبيبى وسترى وأبو ولادى، تعالوا والنبى مسجد حسن الشربتلى صلاة الضهر، أبوس ايديكم عايزة ناس كتير تيجى والنبى، الله يراضيكم تعالو كلكم، ادعو له بالرحمة وادعولى انا وولاده بالصبر والثبات".



اثناء التوافد على الجنازة



اشرف زكي خلال الجنازة



الحزن يسيطر على وجه نشوى مصطفى



الفنان اشرف زكي والفنان منير مكرم



انهيار نشوى مصطفى



انهيار نشوى مصطفي



جثمان زوج نشوى مصطفي



جنازة زوج الفنانة نشوي مصطفى



جنازة زوج نشوى مصطفى



خروج الجثمان من المسجد



خروج الجثمان



دكتور اشرف زكي نقيب الممثلين



صور من الجنازة (2)



صور من الجنازة



صور من جنازة زوج نشوى مصطفى



منير مكرم خلال الجنازة