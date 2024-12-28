شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. الشيخ عبد الباسط يتلو برواية ورش على إذاعة القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اللواء طارق عبد الباسط عبد الصمد، والذي أهدي الهيئة نسخة من ختمة كاملة للقرآن الكريم برواية ورش عن نافع.

وكان قيثارة السماء الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، قد قام بتسجيل القرآن الكريم برواية ورش في المملكة المغربية قبل رحيله، وبذلك يصبح المصحف المرتل برواية ورش للشيخ عبد الباسط ثاني مصحف مرتل تم اعتماده برواية ورش بعد الشيخ محمود خليل الحصري.

وتبدأ إذاعة القرآن الكريم بث التلاوة النادرة في الأول من يناير 2025، حيث ذكري ميلاد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

يذكر أن رواية ورش عن نافع هي إحدي الروايات المتواترة التي يقرأ بها القرآن الكريم ، وبينما تنتشر رواية حفص عن عاصم في مصر والمشرق العربي .. تنتشر رواية ورش عن نافع في شمال وغرب أفريقيا وبعض مناطق آسيا.