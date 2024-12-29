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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29-12-2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأحد، 29 ديسمبر 2024 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 29-12-2024 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:17  ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 45: 2
موعد صلاة المغرب 5:05 م
موعد صلاة العشاء  6:27

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 5:24 ص
موعد صلاة الظهر 12:02
موعد صلاة العصر 2:48
موعد صلاة المغرب 5:06 م
موعد صلاة العشاء 6:30 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:14
موعد صلاة الظهر 11:53 م
موعد  صلاة العصر 2:40 م
موعد صلاة المغرب 5:00 م
موعد صلاة العشاء 6:22  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:02
وقت صلاة الظهر 11:45
موعد صلاة  العصر 2:38 م
وقت صلاة المغرب 4:58 م
وقت صلاة العشاء 6:18 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:05  ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 49: 2
موعد صلاة المغرب 5:10 م
موعد صلاة العشاء 6:28


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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