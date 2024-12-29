شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29-12-2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأحد، 29 ديسمبر 2024 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 29-12-2024 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:17 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 45: 2
موعد صلاة المغرب 5:05 م
موعد صلاة العشاء 6:27
وقت صلاة الفجر 5:24 ص
موعد صلاة الظهر 12:02
موعد صلاة العصر 2:48
موعد صلاة المغرب 5:06 م
موعد صلاة العشاء 6:30 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:14
موعد صلاة الظهر 11:53 م
موعد صلاة العصر 2:40 م
موعد صلاة المغرب 5:00 م
موعد صلاة العشاء 6:22 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:02
وقت صلاة الظهر 11:45
موعد صلاة العصر 2:38 م
وقت صلاة المغرب 4:58 م
وقت صلاة العشاء 6:18 م.
وقت صلاة الفجر 5:05 ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 49: 2
موعد صلاة المغرب 5:10 م
موعد صلاة العشاء 6:28
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