شكرا لمتابعة خبر عن والدة التوأم السيامي السوري: نشكر المملكة على إجراء عملية الفصل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبّرت والدة التوأم السيامي السوري، سيلين وإيلين، عن شكرها وامتنانها للمملكة على قبولها إجراء عملية فصل التوأم في المملكة.

وأكدت في تقرير على قناة “الإخبارية” أن المملكة كانت الأمل الوحيد للأسرة، حيث قالت: “لطالما وضعنا أملنا وثقتنا في المملكة وفي كفاءتها الطبية، والحمد لله، استجابت لطلبنا”.

وكانت القيادة قد وجهت بنقل التوأم وذويهما إلى الرياض لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، تمهيدًا لإجراء العملية.

وأضافت الأم: “فرحتنا لا توصف عندما علمنا بقبول الحالة، فقد عشنا ظروفًا صعبة جدًا، والآن بدأنا نشعر بالراحة والأمل بفضل دعم المملكة”.

ويُذكر أن المملكة تمتلك سجلًا حافلًا في عمليات فصل التوائم السيامية، بفضل الخبرات الطبية الرائدة التي جعلت من المملكة مرجعًا عالميًا في هذا المجال الإنساني.