شكرا لمتابعة خبر عن تجمد المياه بسبب الحرارة المنخفضة في عسير .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو، لحظة تجمد المياه بسبب الأجواء الباردة وانخفاض درجة الحرارة في محافظة بلقرن بمنطقة عسير.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة وتكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية. كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكون الضباب على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.