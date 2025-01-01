شكرا لمتابعة خبر عن ‎الحصيني : برد يناير شديد وهناك احتمال لهطول الثلوج هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن أبرز خصائص شهر يناير المناخية.

وأوضح الحصيني في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن يناير يوافق بالهجري هذا العام شهر رجب 1446هـ، ويعد من أشهر الشتاء.

وقال الحصيني :” أنه وفق الأرشيف المناخي برد يناير شديد إذا وافق كتلًا باردة؛ سواء كانت قطبية أوسيبيرية، ومن خلال المعطيات والمؤشرات الجوية متوقع ذلك إلا أن يصرفها الله، ويوافق فيه الطالع الأخير من المربعانية.”

وأضاف :” يعتبر يناير من مواسم الأمطار في المملكة، والخليج، حيث يحدث هطلٌ ثلجي على شمال المملكة إذا توافرت العناصر الجوية المناسبة، وهناك احتمال لهطول الثلوج هذا العام، ويوافق فيه هذا العام حالة ممطرة -إن شاء الله- وهي الحالة المُمطرة الخامسة لعام 1446هـ.”