شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي مواصفات وأسعار هيونداي Staria 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تأتى السيارة الكورية هيونداى Staria 2025 بناقل الحركة أوتوماتيك وآخر مانيوال، والسيارة عبارة عن شاحنة صغيرة ومينى فان (الاقتصاد فى استهلاك الوقود (لتر/ ١٠٠كم، 8.9 إلى 10.5 وقوة المحرك (حصان) 177 إلى 272 hp نوع الوقود وتعمل بموتور بنزين وديزل، (السرعة القصوى (كم / ساعة، 185 إلى 210 km/h997/1.990 lwh

وعن سعر السيارة لم يتم تحديد رسميا من الوكيل حتى الان، تتنافس هيونداى Staria مع منافسين معروفين، تتوفر سيارة الكورية Van هذه فى 6 نسخها، حيث تباع أغلى نسخها.

تشتهر هيونداى Staria بـقيمة مقابل كماليات واداء عالي، وتأتينا مزودة بميزات مثل: غطاء عازل من الأصوات والحرارة ، وقفل مركزي، و360-Degree Camera، وABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق.

يذكر أن مجموعة جى بى كورب الوكيل الحصرى لعلامة هيونداى الكورية فى مصر، قد اعلنت سابقا عن أسعار السيارة ستاريا Staria الـMPV موديل 2022 متعددة الأغراض فى فبراير 2023.

حيث كان سعر السيارة " ستاريا " التى تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمى مليون و100 ألف جنيه.

وجاء محرك " هيوانداى ستاريا " الديزل سعة 2200 سى سي، بشاحن توربيني، ومتصل بناقل حركة يدوى 6 سرعات، مع خزان للوقود سعة 75 لترا.