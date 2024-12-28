شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزارة التضامن تمدد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان وزارة التضامن الاجتماعى استمرار تسديد قيمة رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين من أعضاء الجمعيات الأهلية بـ التأشيرات لموسم حج 1446هـ - 2025م، واستيفاء المستندات اللازمة للسفر لأداء المناسك حتى يوم الخميس المقبل الموافق 2 يناير 2025.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا.. وزارة التضامن تمدد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية حتى الخميس المقبل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار تسديد قيمة رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين من أعضاء الجمعيات الأهلية بـ التأشيرات لموسم حج 1446هـ - 2025م، واستيفاء المستندات اللازمة للسفر لأداء المناسك حتى يوم الخميس المقبل الموافق 2 يناير 2025.

وفاة زوج الفنانة نشوى مصطفى وتشييع جثمانه بمسجد حسن الشربتلى ظهر اليوم

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى وفاة زوجها صباح اليوم، السبت، مشيرة إلى أن صلاة الجنازة وتشييع الجثمان سيكون عقب صلاة الظهر فى مسجد حسن الشربتلى بمنطقة التجمع، طالبة من جمهورها ومحبيها الدعاء بالرحمة والمغفرة لزوجها الراحل.

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موقف ليفربول من ضم عمر مرموش فى الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن موقف ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، من ضم عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال سوق الانتقالات الشتوى المقبل.

القابضة للغزل: 2.3 مليون دولار صادرات مصانع شركة مصر للحرير الصناعى

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غدا.. مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية

يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

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الأمم المتحدة تتهم إسرائيل باستخدام سلاح التجويع ضد سكان غزة

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أرقام البرازيلى إيفرتون دا سيلفا مهاجم الأهلى المحتمل

بات البرازيلى إيفرتون دا سيلفا، لاعب فريق بانيك التشيكي، قريباً من الانضمام إلى النادى الأهلى قبل بدء سوق الانتقالات الشتوية.

تعرف على مواجهات دور الـ32 بكأس مصر بعد سحب القرعة

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حمو بيكا يصل نيابة الدخيلة الكلية غرب الإسكندرية للاستئناف على حبسه

تباشر جهات التحقيق بنيابة الدخيلة الكلية فى الإسكندرية، اليوم السبت، مع مؤدى المهرجانات حمو بيكا بعد ترحيله من قبل نيابة قصر النيل إلى قسم شرطة الدخيلة، وعرضه على ذمة قضايا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.