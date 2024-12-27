شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقدم وديعة جديدة لليمن وسفيرها يكشف عن المبلغ والان مع التفاصيل
وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع إكس، أوضح السفير آل جابر أن هذا الدعم يتضمن وديعة جديدة للبنك المركزي اليمني بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى دفعة رابعة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لدعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية.
ويشمل هذا الدعم حسبما ذكر السفير ال جابر، تمويل مرتبات وأجور الموظفين، وتغطية نفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن.
وأكد السفير أن هذا الدعم يأتي استمرارًا لجهود المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية.
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