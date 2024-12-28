شكرا لقرائتكم خبر عن لم أعلم إن كنت سأظل على قيد الحياة.. مدير الصحة العالمية يصف لحظات الفزع بمطار صنعاءA والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اليمن

الحرة - دبي

28 ديسمبر 2024

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مدير منظمة الصحة العالمية كان في مطار صنعاء عند تعرضه للقصف (X/DrTedros)

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الجمعة، إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مطار صنعاء الدولي في اليمن "كان على بعد أمتار قليلة منه"، مشيرا إلى أنه "لم يكن متأكدا من أنه سيظل على قيد الحياة".

وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز، الجمعة، هي الأولى بعد الواقعة التي تعرض لها في مطار صنعاء، أن الانفجارات التي هزت المبنى كانت "تصم الآذان لدرجة أنه لا يزال هناك طنين في أذنيه بعد مرور أكثر من 24 ساعة".

ووصف وضع الموجودين بالمطار بأنهم كانوا "يركضون في حالة من الارتباك"، بعد حوالي 4 انفجارات كان أحدهم قريب "بشكل مفزع" من المكان الذي كان يجلس فيه بالقرب من صالة المغادرة.

وتابع: "لم أكن متأكدا حقا من أنني سأظل على قيد الحياة، لأنه (القصف) كان قريبا جدا على بعد أمتار قليلة منا.. كان من الممكن أن يؤدي أي انحراف طفيف إلى إصابتنا بشكل مباشر".

وأوضح أنه ومن معه ظلوا عالقين في المطار لمدة ساعة تقريبا، حيث كان يعتقد أن طائرات مسيرة تحلق على ارتفاع منخفض، مما أثار القلق من أنها قد تفتح النار مرة أخرى، مشيرا إلى أنهم شاهدوا بين الحطام شظايا صاروخية.

واستطرد: "لم يكن هناك أي ملاذ على الإطلاق. لا شيء. لذا فأنت غير محمي وتتوقع حدوث أي شيء".

وكانت إسرائيل قد شنت ضربات جوية على مطار صنعاء الدولي، إلى جانب أهداف أخرى في اليمن، الخميس، أسفرت، وفق وسائل إعلام تابعة للحوثيين، عن مقتل 6 أشخاص.

وقال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن "من بين الأهداف المستهدفة، بنى تحتية يستخدمها نظام الحوثي الإرهابي لأنشطته العسكرية في مطار صنعاء الدولي، وفق محطتيْ الطاقة حزيز ورأس كنتيب والتين تستخدمان كبنية تحتية كهربائية مركزية لصالح نظام الحوثي الإرهابي بالإضافة إلى بنى تحتية أخرى في موانئ الحديدة والصليف وراس كنتيب في القطاع الساحلي في اليمن وفي عمقه".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد كشف عن إصابة أحد أفراد طاقم طائرة المنظمة الأممية جراء الضربة، وأوضح أنه تم نقله إلى الأردن لتلقي العلاج.