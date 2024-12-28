إعتزال رويدا عطية ورحيل فادي إبراهيم وهجوم متابعة على نور عريضة .. الأراء الأكثر قراءة لعام 2024

ميرنا وليد - بيروت - تحت خانة "رأي"، يقوم فريق عمل موقع "الفن" بتقديم تقييمات لعدد من الأحداث الفنية، حيث يتم طرح الرأي حول كل حدث بشكل موضوعي، سواء كان إيجابياً أم سلبياً.

في العام الماضي، قدمنا لقرائنا الأعزاء العديد من الآراء التي لاقت تفاعلاً واسعاً وحققت نسب مشاهدة مرتفعة. ومع بداية عام 2024، نعرض لكم أبرز الآراء التي حققت أعلى نسب قراءة في العام الماضي، وجاءت النتائج على النحو التالي:

رويدا عطية تعتزل الفن وتمتهن المهنة الأكثر سمواً في العالم

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رحيل فادي إبراهيم كسر قلبنا وأبكانا..تقصير غير مبرر واليكم من "سكر حساب" المستشفى

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المتابعة وصفت إطلالة نور عريضة بالمايوه بـ " المؤذية " .. وتناست أن الأذى الحقيقي في أفكارها

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" اللعب مع العيال " عمل مُحكم بجودة عالية ومحمد إمام بطل تمثيل بدون منازع

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جوع الشهرة عند شروق ودكتور فود جعلهما يخترعان فضيحة جنسية لتصدر الترند

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