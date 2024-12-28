شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تكشف عن مشاركة هذه الجهة في الصد لهجمات اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرحت هيئة البث الإسرائيلية بشأن هجمات مليشيا الحوثي صوب إسرائيل واكدت هيئة البث الإسرائيلية ان نظام ثاد الأمريكي شارك في اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته المليشيا من اليمن الليلة الماضية

مشاهدة إسرائيل تكشف عن مشاركة هذه الجهة في الصد لهجمات اليمن

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