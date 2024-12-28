شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سبب قتل طفلين وجدتها من أبناء ريمة في صنعاء .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تمكنت شرطة محافظة صنعاء من إلقاء القبض على المدعو هشام صادق محمد علي درهم الصلوي، البالغ من العمر 22 عاماً، والمتهم بارتكاب جريمة قتل مروعة في منطقة سعوان الأوسط بمديرية بني حشيش. الجريمة التي هزت المنطقة أسفرت عن مقتل، حرم المرحوم يوسف محمد الجندبي العامري 85 عام وحفيديها أنس مالك مهدي محمد الجندبي العامري، 7أعوام، وإلياس مالك مهدي محمد الجندبي العامري، 8 أعوام. من أبناء عزلة اليمانية محافظة ريمة.

وفقاً لمصادر، فان المتهم قام بمراقبة المنزل مستغلاً غياب أصحابه، ليقتحم المكان بنيّة السرقة. وداخل المنزل، واجه السيدة المسنة، التي كانت وحدها مع حفيديها، وقام بالاعتداء عليها وقتلها لسرقة ما كانت ترتديه من مجوهرات. وعندما شاهده الطفلان، أقدم على قتلهما لإخفاء الجريمة.

صوت الصراخ لفت انتباه أحد الجيران الذي لاحظ تسرب دماء من تحت باب المنزل. على الفور، قام بإبلاغ السلطات الأمنية، التي حضرت إلى الموقع وقامت بمحاصرة المنزل. تم ضبط المتهم داخل المنزل، في مشهد أثار صدمة رجال الأمن وسكان الحي على حد سواء.

أوضحت شرطة صنعاء أنها باشرت التحقيقات فوراً، بالتعاون مع النيابة العامة وفريق الأدلة الجنائية. وتم التحفظ على المتهم لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالته إلى القضاء.

وأثارت هذه الجريمة حالة من الغضب والاستياء في أوساط المجتمع اليمني، ووُصفت بأنها واحدة من أبشع الجرائم التي تم تسجيلها مؤخراً. دعا العديد من المواطنين إلى تعزيز الإجراءات الأمنية و محاسبة المجرمين بشكل صارم