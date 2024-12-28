شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تكاليفه الباهضة.. تراجع اقبال اليمنيين الراغبين في الحج لهذا العام.. وثيقة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن /خاص

تواجه الوكالات المعتمدة لتفويج الحجاج اليمنيين أزمة كبيرة بسبب ضعف الإقبال على الحج هذا العام، حيث لم يتجاوز عدد المتقدمين بطلبات التسجيل للحج نصف إجمالي الحصة المعتمدة للجمهورية اليمنية والمقدرة بـ24.255، ما قد يهدد بفشل موسم الحج لهذا العام.

وأرجع مراقبون ضعف إقبال المواطنين الراغبين بأداء فريضة الحج هذا العام إلى تكاليفه الباهضة والتي وصلت نحو 15 ألف سعودي، يضاف إلى ذلك أسعار تذاكر السفر إلى المشاعر المقدسة براً أو جواً.

وبحسب المراقبين فإن تراجع الوزارة عن إعلانها بتنويع الباقات وعدم إنزال باقة اقتصادية تناسب ظروف اليمنيين أدى أيضاً إلى تراجع الإقبال على الحج هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأوقاف والإرشاد في العاصمة المؤقتة عدن أعلنت الثلاثاء الماضي تمديد فترة تسجيل الراغبين بأداء مناسك الحج حتى منتصف يناير من العام القادم.. مرجعة ذلك إلى الظروف التي تمر بها البلاد.