شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقيفه يوم أمس.. تفاصيل بما تقرّر بشأن الفنان الهارب من أحكام قضائيّة.. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �خلاء سبيل الفنان المصري حمو بيكا، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده. وكان رجال المباحث ألقوا القبض على الفنان الشهير في منطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية. (العربية)



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