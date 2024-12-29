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وسط انقسام مؤيديه.. ترامب يدعم تأشيرات الهجرة للعمالة الماهرة

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د ب أ - ويست بالم بيتش (فلوريدا) 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إيلون ماسك ومؤيديه الآخرين في قطاع التكنولوجيا في ظل الخلاف الدائر حول تأشيرات الهجرة، والذي تسبب في انقسام بين أنصاره.
وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، السبت، أشاد ترامب باستخدام التأشيرات لجلب العمال المهرة الأجانب إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع أصبح نقطة خلافية داخل قاعدته المحافظة.

تأشيرات الهجرة

وقال ترامب: "لطالما أحببت التأشيرات، وكنت دائما مؤيدا لها. هذا هو سبب وجودها." ولم يظهر دونالد ترامب أي إشارة حول ما إذا كان سيسعى لإجراء تغييرات على أعداد أو استخدام التأشيرات بمجرد توليه منصبه في 20 يناير.

كانت سياسات ترامب الصارمة بشأن الهجرة، التي ركزت بشكل أساسي على المهاجرين غير الشرعيين، حجر الأساس في حملته الرئاسية وأولوية لأنصاره.

القاعدة الشعبية لترامب

لكن في الأيام الأخيرة، انقسمت القاعدة الشعبية لترامب في نقاش علني يدور بشكل كبير عبر الإنترنت حول توظيف عمال أجانب في قطاع التكنولوجيا.
واتهم أعضاء متشددون من حركة ترامب شخصيات مثل إيلون ماسك ومؤيديه الجدد من عالم التكنولوجيا بدفع سياسات تتعارض مع رؤية "أمريكا أولا" التي يتبناها ترامب.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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