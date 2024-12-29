مضرب: أوساكا ترى أنها قادرة على العودة إلى سابق مجدها

الرياص - اسماء السيد - اوكلاند : ترى اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالميا سابقا أن بإمكانها العودة إلى سابق مجدها، مشيرة الأحد إلى أنها لا تزال تحمل "حبا عميقا" لكرة المضرب وتشعر بالحماس للموسم المقبل.

عانت أوساكا (27 عاما) من عدم الاستقرار في أدائها منذ عودتها إلى الملاعب في كانون الثاني/يناير هذا العام بعد ولادة ابنتها شاي في تموز/يوليو 2023.

منذ ذلك الحين، كانت أفضل نتائجها الوصول إلى ربع النهائي في بطولتين، وهو ما وصفته أوساكا بأنه "مؤلم للغاية".

وقالت اليابانية في دورة أوكلاند التي تستعد فيها لبطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى التي تحمل لقبها مرتين (2019 و2021) "أعتقد أن عام 2024 كان عاما مليئا بالتحديات بالنسبة لي، لكنني أعتقد أيضا أنني نضجت كثيرا".

وأضافت "عملت بجهد أكبر من أي وقت مضى، وكان من المؤلم جدا ألا أحصل على النتائج التي أردتها، لكنني أشعر أنني أتطور وأتعلم".

وأردفت المصنفة 58 راهنا "أنا متحمسة جدا لهذا العام. لعبت بعض المباريات الجيدة حقا (في 2024)".

وتوقف موسم أوساكا في تشرين الأول/أكتوبر بعد تعرضها لتمزق في عضلات البطن. غابت عن الملاعب منذ انسحابها في دور الـ16 من دورة الصين المفتوحة أمام الأميركية كوكو غوف التي أحرزت اللقب لاحقا.

وكانت مشاركتها في دورة الصين المفتوحة الأولى مع مدربها الجديد الفرنسي باتريك موراتوغلو، الذي اشتهر بتدريب الأميركية الأسطورة سيرينا وليامس.

وأوضحت أوساكا أن هناك الكثير لتتطلع إليه وأن الرغبة في النجاح لا تزال مشتعلة بداخلها.

وقالت "ما يدفعني للاستمرار في كرة المضرب هو، أعتقد، الدخول إلى الملعب وتعلم شيء جديد كل يوم".

وأردفت "وبالطبع أنا تنافسية جدا. أحب الفوز بالبطولات وبالمباريات، ومواجهة أفضل اللاعبين في العالم لمعرفة ما يمكنني تحقيقه".

وعندما سُئلت عما إذا كانت لا تزال تمتلك الحافز للعودة إلى القمة، أجابت "نعم، بالتأكيد"، محذرة من أنها ليست من النوع الذي يستمر في اللعب إلى ما لا نهاية إذا لم تحقق النتائج.

قالت "لا أعتقد أنني من النوع الذي سيبقى في الملاعب لمجرد البقاء. أعني أنني أكن احتراما كبيرا للاعبين الآخرين، لكن في هذه المرحلة من حياتي، إذا لم أكن عند مستوى معين من التصنيف، لا أرى نفسي أستمر في اللعب".