سوري يطعن المارة في برلين ويصيب نفسه خلال احتفالات ليلة رأس السنة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من برلين: قام مواطن سوري الجنسية بتسديد عدة طعنات للمارة بسكين في العاصمة الألمانية برلين بالتزامن مع احتفالية ليلة رأس السنة.

وأسفر حادث الطعن عن إصابة رجلين في حالة حرجة، وتم إسعافهما إلى المستشفى، وفق ما أكدته الشرطة الألمانية.

وأكد بيان الشرطة الألمانية، في بيانه، ليلة الثلاثاء، أن المجرم الذي طعن المارة في برلين، يعاني من مرض نفسي شديد.

وأشار بيان الشرطة إلى أن الشخص السوري كان يقيم في السويد وملك سكينًا في هذا المتجر قام بطعن نفسه بعد قيامه بالحادثة.

كما ذكرت صحفية بيلد الألمانية أن حادث الطعن في برلين وقع في أحد المتاجر في شوارع برلين على رصيف فندق في المنطقة المجاورة لشارع Sömmeringstrasse في العاصمة الألمانية.

إعتقال 330 شخص

واعتقلت الشرطة الألمانية نحو 330 شخصا خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في شوارع العاصمة برلين، وذلك على خلفية استخدام العديد منهم الألعاب النارية بشكل خطير، حسبما ذكرت الشرطة، الأربعاء، فيما اعتبره المسؤولون نجاحا أمنيا.

وقالت الشرطة إنه على الرغم من الاعتقالات، فإن الليلة كانت ناجحة بشكل عام بالنسبة للمدينة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن معظم الاعتقالات تتعلق بانتهاكات القوانين المتعلقة باستخدام الألعاب النارية أو الأسلحة.

تجدر الإشارة إلى أن الألعاب النارية محظور إطلاقها في شوارع معينة ولا يُسمح بإشعالها في برلين إلا في ليلة رأس السنة من الساعة السادسة مساء حتى صباح رأس السنة في الساعة السابعة صباحا (التوقيت المحلي).

ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 10 لاف يورو.

وأصيب 13 فرد شرطة خلال الليل، وخضع أحدهم لعملية جراحية بعد أن أصيب على الأرجح بألعاب نارية غير مرخصة، حسبما ذكرت الشرطة.

وتم نشر نحو 4 آلاف فرد شرطة في سيارات دورية أو في الشوارع لتأمين الاحتفالات بالعاصمة.