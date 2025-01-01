كأس يونايتد: كازاخستان إلى نصف النهائي على حساب ألمانيا وإصابة زفيريف

الرياص - اسماء السيد - بيرث (أستراليا) : تأهلت كازاخستان بقيادة إيلينا ريباكينا إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس يونايتد للمنتخبات المختلطة في كرة المضرب على حساب ألمانيا حاملة اللقب الأربعاء 2 0، بعد مواجهة شهدت إصابة المصنف الثاني عالميا ألكسندر زفيريف في ذراعه قبل أسبوع من موعد انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى.

وفي سيدني، قادت المصنفة الثانية عالميا إيغا شفيونتيك بولندا إلى ربع النهائي بفوزها على التشيكية كارولينا موتشوفا في مباراة إعادة لنهائي رولان غاروس 2023.

وحسمت المصنفة السادسة عالميا وبطلة ويمبلدون في 2022 ريباكينا المباراة الأولى لكازاخستان بتغلبها على الألمانية لورا سيغموند 6 3 و6 1، ولاحقا انسحب زفيريف قبل مباراته أمام ألكسندر تشفتشنكو بسبب إصابة في العضلة ذات الرأسين، ليحلّ المصنف 254 دانيال مازور بدلا منه.

وقدّم مازور كل ما لديه في المباراة لكن تشفتشنكو كان لديه اليد الطولى ليحسمها 6 7 (5 7) و6 2 و6 2، على الرغم من حصوله على وقت مستقطع طبي في المجموعة الثانية بسبب معاناته من صعوبة في التنفس.

وقال الكازاخستاني المصنف 78 عالميا الذي تغلّب في دور المجموعات على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الإثنين "كنت أعاني في هذا الحرّ، كان الأمر صعبا للغاية".

وتابع "عانيت من صداع وشعرت بدوار، لكنني أردت هذا الفوز".

وحققت شفيونتيك الفائزة بخمسة ألقاب غراند سلام فوزا بمجموعتين نظيفتين على موتشوفا 6 3 و6 4، وذلك بعد خسارة مواطنها هوبرت هوركاتش أمام توماس ماشاك بمجموعتين لواحدة، قبل أن يحسم الثنائي البولندي مباراة الزوجي المختلط على حساب الثنائي التشيكي 7 6 (7 3) و6 3 لبلوغ ربع النهائي.

وفي أول بطولة لها منذ انتشار الأخبار في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر بأنها قضت شهرا واحدا في الإيقاف بسبب انتهاك قواعد المنشطات، خسرت البولندية إرسالها لتتأخر 1 2 في المجموعة الأولى، قبل أن تحسم الأشواط الثلاثة التالية لإعادة تأكيد سيطرتها وحسم المباراة أمام موتشوفا بشكل مريح.

وقالت شفيونتيك "بصراحة، أحب اللعب ضد كارولينا لأن مواجهتها فيها الكثير من الدقة والشدة ومختلفة قليلا عن مواجهة معظم اللاعبات الأخريات".

وتواجه بريطانيا نظيرتها أستراليا لاحقا في سيدني لحجز المقعد الأخير في ربع النهائي حيث يلعب الفائز بينهما أمام إيطاليا المتأهلة سلفا.