العالم ودّع 2024.. عام شديد الحرارة شهد عودة ترامب وسقوط الأسد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: استقبل العالم سنة 2025 مودعا عاما شهد تنظيم الألعاب الأولمبية في فرنسا، وعودة دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، وفرار بشار الأسد من سوريا، واضطرابات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

ويبدو مؤكدا أن العام 2024 سيسجّل على أنه الأكثر حرا على الإطلاق في وقت تؤدي الكوارث التي يغذيها التغير المناخي إلى أضرار بالغة في مناطق تمتد من سهول أوروبا إلى وادي كاتماندو.

ومع انطلاق الاحتفالات عشية رأس السنة على طول ميناء سيدني، بعد ظهر الثلاثاء، يشعر العديد من المحتفلين بارتياح لتوديع الأشهر الـ12 الماضية.

أطنان من الألعاب النارية

وطلقت المدينة التي تسمي نفسها "عاصمة العالم لرأس السنة" تسعة أطنان من الألعاب النارية من دار الأوبرا وجسر ميناء سيدني (هاربر بريدج) عند منتصف الليل.

وأسدلت تايلور سويفت الستار على جولتها "ذي إيراس تور" هذا العام بينما انتشرت تسجيلات مصورة لأنثى فرس نهر تايلاندية صغيرة تدعى "مو دينغ" على الإنترنت بشكل واسع، فيما ساعد لاعب كرة القدم لامين يامال البالغ 16 عاما الفريق الإسباني على الفوز بكأس أوروبا.

وتركّزت أنظار العالم لمدة أسابيع في يوليو وأغسطس على أولمبياد باريس حيث سبح الرياضيون في السين وتسابقوا تحت برج إيفل وركبوا الخيول خارج قصر فرساي.

عام انتخابات.. وعودة ترامب

كان 2024 عام انتخابات بامتياز، إذ توجّه الملايين إلى مراكز الاقتراع في أكثر من ستين بلدا.

فاز فلاديمير بوتين في الانتخابات الروسية التي وصفها كثيرون بأنها صورية، بينما أطاحت انتفاضة طلابية في بنغلادش رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

لكن أي اقتراع لم يحظ بدرجة المتابعة التي حظيت بها الانتخابات الأميركية في الخامس من نوفمبر والتي سيعود دونالد ترامب على إثرها قريبا إلى البيت الأبيض.

وتحدث عودة ترامب لتولي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الولايات المتحدة هزات من المكسيك وصولا إلى الشرق الأوسط.

وهدد الرئيس المنتخب بمفاقمة الضغوط الاقتصادية على الصين، وتفاخر بأن بإمكانه وقف حرب أوكرانيا "في غضون 24 ساعة".

حروب الشرق الأوسط

وفي الشرق الأوسط، انتهى حكم آل الأسد الذي استمر أكثر من نصف قرن مع هروب الرئيس بشار الأسد من سوريا لتسود الاحتفالات مختلف أنحاء البلاد في الشهر الأخير من العام.

ونفّذت إسرائيل عملية عسكرية في لبنان ضد حزب الله الذي استهدفت آلافا من عناصره بتفجير أجهزة اتصال يحملونها واغتالت العديد من قادته، كان أبرزهم أمينه العام حسن نصرالله الذي قضى في غارة إسرائيلية في سبتمبر.

في الأثناء، بقيت الحرب دائرة في غزة حيث تفاقمت معاناة المدنيين مع تراجع مخزونات الطعام والدواء.

وساد مزيج من الأمل والخوف مع اقتراب العام الجديد في سوريا بعد إطاحة الأسد.

الحرب الروسية الأوكرانية

أما في أوكرانيا، فتقترب العملية العسكرية الروسية من الذكرى الثالثة له في فبراير.

وبات على أوكرانيا التي تواجه تقدما روسيا الشرق التعامل الآن مع إدارة ترامب التي تبدو مصرة على تخفيف المساعدات العسكرية.

وتقدّمت القوات الروسية بـ3985 كيلومترا مربعا عام 2024، أي بزيادة سبعة أضعاف عن العام السابق، بحسب تحليل أجرته "فرانس برس" لبيانات صادرة عن "معهد دراسة الحرب" ومقره الولايات المتحدة.

تغير المناخ.. وحرارة الأرض

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية أن تسجل درجات حرارة عالمية مرتفعة للعام 2025، ما يشي بأن السنة المقبلة قد تكون من بين الأكثر حرا على الإطلاق.

في الأثناء، ومع التساقط الكثيف للثلوج في شمال اليابان، يتوقع بأن يستقبل الركاب في مطار هوكايدو الرئيسي العام الجديد في صالة المغادرة.

ومع ازدياد مبيعات المركبات الكهربائية والاعتماد على الطاقة المتجددة، هناك ذرة أمل بأن يكسب التقدم البطيء للغاية في مجال تغير المناخ زخما أخيرا في 2025.