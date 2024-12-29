المعهد الفني الأنطوني كرّم رئيس تحرير "النشرة" جوزف سمعان لنيله جائزة التميّز الإعلامي

كرّم المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة رئيس تحرير "النشرة" الإعلامي جوزف سمعان، لنيله جائزة التميز الإعلامي، وذلك في احتفال أقيم في دير مار يوحنا- القلعة بيت مري، بحضور المدبر العام ورئيس الدير الأب بشارة إيليا.

وألقى رئيس المعهد الأب شربل بوعبود كلمة من وحي المناسبة، أشار فيها إلى "اهمية عيد الميلاد في هذه الايام المباركة التي نعيشها"، مضيفًا "هذه المناسبة تأتي في وقت مميز من العام، حيث نحتفل بأعياد الميلاد المجيدة، تلك الأيام التي تحمل في طياتها معاني الأمل والمحبة والتجديد. عيد الميلاد هو مناسبة لتجديد الروح، ولإحياء قيم العطاء والمشاركة، وهو ما نراه اليوم في تكريم الأساتذة الذين بذلوا جهدهم في تعليم الأجيال، وفي تكريم الإعلامي جوزف سمعان الذي كان دائمًا حاملًا لمشعل الحقيقة والرسالة الإعلامية السامية".

‎ولفت إلى أن "هذا المساء هو بمثابة لحظة احتفاء بالعلم والإبداع والفن، حيث يُكرّم المعهد الأساتذة الذين لطالما كانوا مصدر إشعاع للمعرفة وبناة للأجيال، وأيضاً تكريمًا للإعلامي جوزف سمعان الذي قدّم عبر سنوات من العمل الإعلامي نموذجًا يحتذى به من المهنية والالتزام".

‎وذكر بوعبود أن "هذا اللقاء، الذي يصادف احتفالات عيد الميلاد، يعكس روح التضامن والمحبة التي نحتاجها جميعًا في هذه الأوقات. في زمنٍ يزداد فيه التحدي، تبقى الوحدة والعطاء والاحتفاء بالإنجازات الفردية والجماعية مصدر قوة ونجاح. نتمنى أن يكون هذا العيد فرصة لتجديد الأمل والتطلع إلى مستقبل مشرق، يحمل في طياته المزيد من الإنجازات في مجال العلم والإعلام".

‎وقال "لا يخفى على احد ما قدمته الرهبانية الأنطونية من عطاءات وشهداء ومن بينهم الاباء سليمان ابي خليل والبير شرفان الذين غيبوا في احداث دير القلعة".

‎في الختام، أشار بوعبود إلى "أنني أود أن أهنئ جوزف سمعان على هذه الجائزة المستحقة، وأتمنى له المزيد من النجاح والتألق في مسيرته الإعلامية".

وفي الختام القى المدبر العام ايليا كلمة تمنى فيها للإعلامي جوزف سمعان التوفيق والنجاح وللمعهد الفني الازدهار.