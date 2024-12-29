خريس: اذا بقيت اسرائيل في اجزاء من ارضنا من الطبيعي ان تتحرك المقاومة

اعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس، خلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال، ان "المرحلة اليوم من اخطر المراحل، ليس على صعيد لبنان بل على صعيد المنطقة، حيث العدو يواصل اعتداءاته على قرانا، ونحن التزمنا بالقرار الدولي 1701 لكن اسرائيل لم تلتزم وتواصل خرقها وتوغلها للعديد من القرى وتقوم بنسف المنازل وقد وصلت الى وادي الحجير وغيرها كما في الناقورة في القطاع الغربي".

واشار الى ان "نحن التزمنا لكن العدو يقوم بالهدم والدمار، أين هي الدول الراعية لهذا الاتفاق؟ أين اميركا وفرنسا مما يجري على ارض الواقع؟ وبعد انقضاء الشهرين هل ستنسحب اسرائيل ام ستبقى محتلة وهل سنبقى مكتوفي الايدي حيال ذلك؟ واذا بقي العدو الاسرائيلي في اجزاء من ارضنا من الطبيعي ان تتحرك المقاومة وندافع عن ارضنا، فمهمتنا الدفاع عن الحنوب عند اي اعتداء لان العدو لا يرتدع الا من خلال المقاومة".

في سياق منفصل، أكد أن "الاستحقاق الرئاسي يجب ان يحصل ودعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري يجب ان تحصل وننتخب رئيس جمهورية لينهض وطننا بكل مؤسساته".