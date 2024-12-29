قوى الأمن: توقيف سوريين نفّذا عمليات سرقة دراجات آلية من مناطق بيروت وجبل لبنان

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بأنه "نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفّة التي قامت بها شعبة المعلومات، توصلت إلى تحديد هوية افراد عصابة نفّذت عمليات سرقة دراجات آلية من مناطق بيروت وجبل لبنان، ومكان تواجدهما داخل فندق في محلة طريق المطار، وهما كل من: ع. ك. (مواليد العام ۲۰۰۷ سوري)، ب.ح. ع. (مواليد العام ۲۰۰۲ سوري)".

ولفتت الى أن "قد انتشر لهما فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثّق تنفيذهما عملية سرقة دراجة آلية من محلة المنارة. كما تبيّن ان الثاني من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، مخدرات، سرقة دراجات آلية، تحرش، شجار وتخريب، ويوجد بحقه 6 ملاحقات قضائية بجرائم: سرقة، مخدرات، فرار من السجن، ونقل أسلحة وذخائر حربية".

واشارت الى أن "بتاريخ 20-12-2024، نفّذت إحدى دوريات الشعبة عملية مداهمة أسفرت عن توقيفهما، بتفتيشهما والغرفة تم ضبط ما يلي: مسدس حربي- دراجتين آليتين إحداها معمم عنها بلاغ بحث وتحر- أدوات تستخدم في عمليات السرقة – كمية من حشيشة الكيف- دفتر ورق لف- مبلغ مالي وهاتفين خلويّين. بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ عشرات عمليات سرقة دراجات آلية من مناطق بيروت وجبل لبنان، كما اعترفا بتعاطي المخدرات. أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص".