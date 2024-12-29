المطران كيرياكوس ترأس أمسية تراتيل ميلادية في كنيسة النبي ايليا الغيور في السامرية

ترأس راعي أبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت افرام كيرياكوس، لمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، أمسية تراتيل ميلادية في كنيسة النبي إيليا الغيور في السامرية، بقيادة كاهن الرعية الأرشمندريت مخائيل رزوق وجوقة مرتلي الكنيسة، بحضور عدد من الكهنة وفاعليات المنطقة والمؤمنين.
تضمنت الأمسية تأملات للأب سلوان موسى وتراتيل.
وفي الختام، القى الارشمندريت رزوق كلمة شكر فيها للجوقة جهودهم وللحضور مشاركتهم، متمنيا "المشاركة بلقاء وأمسية تراتيل اخرى مجددا، لمناسبة الصوم الكبير والفصح المجيد".
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