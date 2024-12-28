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البيت الابيض يعلن تأييده على ضرب صنعاء ويدعوا الى هذا الامر

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عدن - ياسمين التهامي - br /> قال البيت الأبيض: نعتقد أن هجمات #الحوثيين ضد قواتنا ستستمر و الحوثيون لا يزالون يشكلون تهديدا على الشعب الإسرائيلي ويشنون عمليات ضد إسرائيل

واضاف:  تمكنا من إضعاف قدرات #الحوثيين لتهديد سفن الشحن الدولي

واختتم: نريد أن يشن الإسرائيليون عملياتهم في #اليمن بشكل يحد من الأضرار على البنية التحتية المدنية
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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