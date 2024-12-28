شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الابيض يعلن تأييده على ضرب صنعاء ويدعوا الى هذا الامر والان مع التفاصيل
واضاف: تمكنا من إضعاف قدرات #الحوثيين لتهديد سفن الشحن الدولي
واختتم: نريد أن يشن الإسرائيليون عملياتهم في #اليمن بشكل يحد من الأضرار على البنية التحتية المدنية
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