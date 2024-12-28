شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الابيض يعلن تأييده على ضرب صنعاء ويدعوا الى هذا الامر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - br /> قال البيت الأبيض: نعتقد أن هجمات #الحوثيين ضد قواتنا ستستمر و الحوثيون لا يزالون يشكلون تهديدا على الشعب الإسرائيلي ويشنون عمليات ضد إسرائيل

واضاف: تمكنا من إضعاف قدرات #الحوثيين لتهديد سفن الشحن الدولي

واختتم: نريد أن يشن الإسرائيليون عملياتهم في #اليمن بشكل يحد من الأضرار على البنية التحتية المدنية

