انت الان تتابع خبر تخص مسح المستندات.. ميزة جديدة من واتساب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويعمل واتساب أيضًا على تسهيل مشاركة المستندات مع الآخرين، بفضل ميزة مسح المستندات الجديدة المدمجة في خيار مشاركة الملفات، والجدير بالذكر أنه تم الإبلاغ سابقًا عن اكتشاف هذه الميزات في الإصدارات التجريبية من واتساب ويتم طرحها الآن على نطاق واسع.مميزات تطبيق واتساب لنظام iOSوقد تم اكتشاف الإصدار 24.25.93 من تطبيق whatsapp لنظام التشغيل iOS لأول مرة بواسطة متتبع الميزات WABetaInfo، ويضيف العديد من الميزات الجديدة، حيث يمكن للمستخدمين الآن الاستفادة من تأثيرات الواقع المعزز التي يمكن تطبيقها من خلال الكاميرا.

يظهر هذا الخيار على شكل أيقونة بجوار أيقونة المعرض في عدسة الكاميرا، حيث يمكن للمستخدمين تطبيق تأثيرات الواقع المعزز مثل قصاصات الورق والنوافذ النجمية والدموع وتحت الماء والتألق والكاريوكي.

كما يوفر واتساب، أيضًا خلفيات جديدة لإخفاء البيئة المحيطة بالمستخدم ويسمح له بضبط درجة ألوان الفيديو.

كما تم اضافة ميزة جديدة الى واتساب تتضمن القدرة على مسح المستندات ضوئيًا مباشرة من خلال التطبيق، حيث يظهر هذا الخيار في نافذة مشاركة المستندات، المدرجة على أنها مسح ضوئي للمستند.

و يتضمن مرشحات مثل اللون والتدرج الرمادي والأسود والأبيض، بمجرد التقاط الصورة، يقوم واتساب تلقائيًا باقتصاصها مع السماح أيضًا بتغيير حجم الحدود، كما يمكن للمستخدمين أيضًا تبديل خيار الغالق التلقائي الذي يمكّن التطبيق من التقاط المستند تلقائيًا إذا تم وضعه بشكل صحيح داخل عدسة الكاميرا.

يأتي التطوير بعد أن طرحت منصة المراسلة الفورية ميزات جديدة ممتعة لتحسين تجربة الرسائل النصية والمكالمات قبل العام الجديد، حيث يمكن لمستخدمي واتساب الاستفادة من تأثيرات الاتصال الجديدة مع موضوع العام الجديد أثناء مكالمات الفيديو، علاوة على ذلك، فقد طرحت أيضًا رسومًا متحركة وحزم ملصقات جديدة لتتناسب مع الأجواء الاحتفالية.