شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنجاز كبير بالتكاثر.. أكبر أنواع السحالى بالعالم تفقس بحديقة فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

فقست سحلية من نوع بيرنتى، وهي من بين أكبر أنواع السحالي على مستوى العالم، في حديقة حيوان لوس أنجلوس، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تربية هذا النوع هناك، حيث تشتهر هذه الزواحف آكلة اللحوم، التى تنتمي إلى أستراليا، بحجمها المذهل، ويتجاوز طولها غالبًا 8 أقدام ويزن أكثر من 40 رطلاً.

وتعد حديقة الحيوان واحدة من المرافق القليلة خارج أستراليا التي نجحت في تربية هذه السحالي، موطنًا للزوج حديث الفقس، اللذين يخضعان للمراقبة الدقيقة في بيئة خاضعة للرقابة.

نجاح أول تربية يسلط الضوء عليه الخبراء

وبحسب تقارير من موقع usnews.com، تم تربية وتفريخ سحالي بيرنتي لأول مرة في تاريخ المنشأة. وقال بايرون ووستيج، أمين حديقة حيوان لوس أنجلوس، لوكالة أسوشيتد برس إن تحقيق هذا الإنجاز يعد إنجازًا كبيرًا للفريق. نادرًا ما تُرى هذه السحالي، المصنفة باسم Varanus giganteus، في حدائق الحيوان خارج موطنها الأصلي أستراليا، على الرغم من أنها ليست مهددة بالانقراض.

رعاية خاصة للصغار في المراحل المبكرة

وتؤكد التقارير أن الصغار تزدهر تحت المراقبة الدقيقة من جانب موظفي حديقة الحيوان، ويتم الاحتفاظ بهم خارج المعرض في بيئة مُدارة خصيصًا لضمان صحتهم خلال هذه الأشهر الأولى الحاسمة، وسوف تنضم السحالي في النهاية إلى قسم أستراليا من حديقة الحيوان، بالقرب من موطن تنين كومودو، حيث يُعرض الأب حاليًا.

السمات المميزة لسحالي بيرنتي

تتميز هذه الفصيلة بجلدها البني المميز المزين بعلامات كريمية أو صفراء. ويشمل نظامها الغذائي، كما ورد في التقارير، بيض السلاحف والحشرات والطيور والثدييات الصغيرة والجرابيات والزواحف الأخرى، والتي يتم استهلاكها كلها كاملة. ووفقًا لمسؤولي حديقة الحيوانات، فإن نجاح التكاثر هذا يسلط الضوء على قدرات المؤسسة في الحفاظ على الأنواع الفريدة ورعايتها، مما يساهم في فهم سلوكها واحتياجاتها في الأسر.