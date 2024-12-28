شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 منتجات جديدة من أبل ستتوفر قريبًا في أوائل عام 2025.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أميرة شحاتةالسبت، 28 ديسمبر 2024 01:00 ص
تستعد شركة أبل لبدء العام بإطلاق العديد من المنتجات القوية، إليك خمسة منتجات جديدة من المتوقع وصولها قريبًا في أوائل عام 2025، وفقا لما ذكره موقع "9to5mac".MacBook Air M4
يعد جهاز Mac الأكثر شهرة من أبل على وشك الحصول على ترقيته التالية، وإليك ما يمكن توقعه من MacBook Air الجديد في أوائل عام 2025:شريحة M4
ذاكرة وصول عشوائي قياسية بسعة 16 جيجابايتخيار شاشة Nano-texture
iPhone SE 4
كاميرا 12 ميجابكسل في المنتصف
من المحتمل أن يكون أداء البطارية محسّنًا بفضل M4
نفس التصميم بأحجام 13 بوصة و15 بوصة
تشير العلامات إلى إصداره في مارس، في الموعد المحدد تمامًا مع إطلاق MacBook Air M3 في أوائل عام 2024.
سيكون هاتف iPhone التالي من أبل هو الهاتف الذي يجب على معظم الناس شراؤه، إنه iPhone SE 4 الجديد، والذي من المتوقع أن يظهر لأول مرة في مارس.سيضم هاتف iPhone SE الجديد:
تصميمًا على غرار iPhone 14، مع شاشة OLED وبدون زر الصفحة الرئيسيةFace ID وشاشة صغيرة
شاشة ذكية "HomePad"
شريحة A18 التي تمت إضافتها مؤخرًا إلى iPhone 16
دعم Apple Intelligence، والذي يقتصر على طرازي 16 و15 Pro
ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت
كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، على الأرجح مشابهة لمنفذ USB-C في iPhone 16
ومودم 5G الأول من تصميم Apple
قدم مارك جورمان تفاصيل مفصلة عن المنتج القادم في مقال حديث في بلومبرج، والذي من شأنه أن يجلب طاقة جديدة لمجموعة منتجات Apple Home، وتتضمن الميزات المتوقعة، وفقًا لجورمان، ما يلي:
التركيز على Siri، والتواصل، والتحكم في المنزل
يعمل Safari، والموسيقى، والملاحظات، والعديد من تطبيقات Apple الأخرى ولكن بدون متجر التطبيقات
الجهاز يعمل باللمس، ولكن سيتم تشغيله في الغالب عن طريق الصوت من خلال App Intents الجديدة من Apple Intelligence
يكون نظام التشغيل الجديد عبارة عن مزيج من watchOS ووضع الاستعداد iOS؛ تتحول واجهة المستخدم الديناميكية بناءً على مسافة المستخدم
الحجم هو تقريبًا جهازي iPhone جنبًا إلى جنب، مع شاشة بحجم 6 بوصات تقريبًا
الجهاز به مكبرات صوت وكاميرا FaceTime وبطارية
iPad الجيل الحادي عشر
تعمل أبل على ملحقات الحائط، بالإضافة إلى قاعدة مكبر صوت للمكاتب والطاولات والمطابخ وطاولات النوم
تركيز أمني مكثف بالإضافة إلى ميزة الاتصال الداخلي بالفيديو/الصوت التي تعمل مع أجهزة منزلية أخرى
شاشة المنزل قابلة للتخصيص باستخدام أدوات Apple الكلاسيكية وعناصر التحكم في المنزل
يستفيد من أجراس الباب بالفيديو وكاميرات الفيديو، مع دعم تنبيهات الأمان
تخطط أبل لإطلاق iPad 11 في أوائل عام 2025 مع iPadOS 18.3
كان من المتوقع في الأصل أن تقوم Apple بتحديث مجموعة iPad بالكامل في عام 2024، وبالفعل حصلنا على نماذج جديدة من iPad Pro وiPad Air وiPad mini، لكن iPad الأساسي ترك دون تغيير.
ومع ذلك، في أوائل عام 2025، سيتم تحديث iPad إلى جهاز من الجيل الحادي عشر، سيحصل على شريحة أسرع من سلسلة A، ومن المحتمل أن تحتوي على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي التي تدعم Apple Intelligence.
ومن المحتمل أن تتميز بشريحة شبكات Wi-Fi وBluetooth الجديدة من أبل أيضًا.
ساعة أبل Apple Watch SE
هناك العديد من منتجات أبل الأخرى التي قد تكمل إصدارات الشركة في أوائل عام 2025، ومنها ساعة أبل الجديدة.
وصلت آخر ساعة Apple Watch SE في عام 2022، منذ أكثر من عامين الآن، قبل حدث Apple في سبتمبر 2024، أشارت الشائعات إلى إطلاق SE 3، لكن هذا لم يتحقق أبدًا.
ظهرت إصدارات Apple Watch SE السابقة لأول مرة في سبتمبر، ولكن هناك سببان للاعتقاد بأن SE الجديدة قد تصل في مارس أو أبريل بدلاً من ذلك.
إذا كان الجهاز يستهدف بالفعل سبتمبر 2024 ولكنه فاته، فليس لدى أبل سبب كبير للانتظار لمدة عام كامل إضافي، وقد يقترن إطلاق Apple Watch SE بشكل جيد مع إطلاق iPhone SE 4.
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