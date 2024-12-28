شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 11 نصيحة أساسية للحفاظ على أمان هاتفك الـ Android وحمايته من الاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد هاتفك المحمول مصدر يحمل بياناتك الشخصية وأسرارك التي يجب الحفاظ عليها، ولهذا السبب فإن الحفاظ على أمان هاتفك الذي يعمل بنظام Android يمثل أولوية قصوى يجب عليك معرفة كيفية الحفاظ عليها.

وفيما يلي نستعرض أهم 11 خطوة لحماية هاتفك الاندرويد:

1.تجنب الاتصال بشبكات غير آمنة

على الرغم من أن شبكات Wi-Fi العامة، مثل تلك الموجودة في المقاهي أو المطارات - عادة ما تكون مجانية ومريحة، إلا أنها غالبًا ما تفتقر إلى التشفير، مما يسهل على المتسللين اعتراض البيانات.

ولهذا السبب تجنب دائمًا استخدامها قدر الإمكان، إذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى الإنترنت أثناء التنقل، استخدام بيانات الهاتف.

2.مراجعة أذونات التطبيقات وإدارتها بانتظام

عند إعداد التطبيقات والألعاب لأول مرة، أحيانًا ما تمنح أذونات التطبيقات على عجل دون تفكير كثير، خاصة مع وجود العديد من التطبيقات المثبتة على الهاتف، فمن السهل أن تغفل نوع الوصول الذي منحته، لذا، أحرص على مراجعة أذونات التطبيقات بشكل دوري

3.حافظ على تمكين ميزة "العثور على جهازي"

تعتبر ميزة "العثور على جهازي" واحدة من أهم الميزات على نظام أندرويد، حيث تتيح لك تتبع موقعه على الخريطة والاتصال به للعثور عليه بسهولة، وفي حالة سرقة هاتفي، يمكنك حتى قفله عن بُعد ومسح بياناتك لضمان بقاء معلوماتك الشخصية آمنة.

4. قم بتشغيل قفل اكتشاف السرقة والقفل في وضع عدم الاتصال

أحد أكبر المخاوف أثناء السفر إلى مدن جديدة أو أحياء غير مألوفة هو سرقة الهاتف، لذا تساعد ميزة قفل اكتشاف السرقة من Google في تخفيف هذا القلق.

عند تمكينها، تستخدم أجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي للكشف عن الحركات التي تشير إلى أن شخصًا ما قد يمسك هاتفك، وتتيح لك إذا استشعرت أي نشاط من هذا القبيل، فإنها تقفل الجهاز على الفور.

إلى جانب ذلك، أبقي أيضًا "القفل في وضع عدم الاتصال" ممكّنًا، حيث يكتشف التطبيق علامات مثل انقطاع الاتصال بالإنترنت لفترة طويلة أو محاولات فاشلة متكررة لإلغاء قفل هاتفي.

5.تعطيل الوصول إلى الإعدادات السريعة على شاشة القفل

شيء آخر يجب القيام به للحفاظ على أمان هاتفك هو تعطيل الوصول إلى الإعدادات السريعة على شاشة القفل، من خلال القيام بذلك، تأكد من عدم تمكن أي شخص من العبث بالميزات الأساسية، مثل وضع الهاتف في وضع الطيران أو إيقاف تشغيل بيانات الهاتف المحمول وخدمات الموقع، حتى لو تمكنوا من الوصول إلى جهازك.

6.استخدم دائمًا وضع التصفح الآمن

لحماية هاتفك الذي يعمل بنظام Android من المواقع الضارة والتنزيلات، قم دائمًا بتمكين وضع التصفح الآمن، لحمايتك من محاولات التصيد والمواقع الضارة التي قد تعرض جهازي للخطر.

بشكل افتراضي، يتم تعيين ميزة التصفح الآمن في Chrome على الحماية القياسية، ومع ذلك، أفضل الاحتفاظ بها على الحماية المحسّنة للحصول على أقصى قدر من الحماية.

7.تجنب الروابط والمرفقات المشبوهة

تنقذك هذه العادة الهامة في عدم النقر على الروابط المشبوهة وفتح المرفقات العشوائية من مواقف ضارة محتملة مرات لا تحصى،سواء كان ذلك في بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو حتى منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

8.افحص هاتفك بانتظام بحثًا عن البرامج الضارة

هناك دائمًا خطرًا من تسرب شيء ما،ولهذا السبب قم بفحص هاتفك الذي يعمل بنظام Android بانتظام، تمامًا مثل جهاز الكمبيوتر الخاص بي.

تساعد عمليات الفحص هذه في الكشف عن التهديدات المخفية أو التطبيقات التي قد لا يتم تمييزها على الفور.

9.الاستخدام الآمن لـ NFC مع متطلبات إلغاء قفل الجهاز

لقد جلبت تقنية NFC الكثير من الراحة إلى حياتي اليومية من خلال السماح لي بإجراء المدفوعات بسرعة، حتى بدون إلغاء قفل هاتفي، وهذا يضمن عدم تمكن أي شخص من الوصول إلى ميزات NFC الخاصة بي دون إلغاء قفل الجهاز أولاً.

10.قم بتنزيل التطبيقات من متجر Play فقط واستخدم Google Play Protect

على عكس أجهزة iPhone، يسهل Android تحميل التطبيقات،في حين أنه من المغري تجربة التطبيقات من مصادر خارجية،بدلاً من ذلك، عليك الالتزام بمتجر Play، حيث تقوم جوجل بفحص جميع التطبيقات بعناية من أجل الأمان والامتثال.

بالإضافة إلى ذلك، عليك بالإبقاء أيضًا على Google Play Protect ممكّنًا على هاتفك، حيث تقوم ميزة الأمان هذه بفحص التطبيقات والأجهزة المثبتة بانتظام بحثًا عن أي سلوك ضار.

11.الحفاظ على تحديث برامج الجهاز

غالبًا ما تتضمن تحديثات Android، سواء تحديثات النظام أو تصحيحات الأمان، إصلاحات بالغة الأهمية للثغرات الأمنية التي يمكن استغلالها من قبل المتسللين أو البرامج الضارة.