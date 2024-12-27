المملكة تدين حرق الاحتلال مستشفى في غزة وإجبار المرضى على إخلائه

شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. المملكة تقدم دعمًا جديدًا بـ500 مليون دولار لليمن والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية