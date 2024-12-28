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شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف تهيء الساحات العامة لمواكبة زيادة إقبال الزوار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هيأت أمانة محافظة الطائف المرافق كافة في جميع الساحات البلدية بأنحاء المدينة لمواكبة زيادة الاقبال عليها من زوارها .
وأنجزت الأمانة صيانة وتأهيل 23 ملعبًا رياضيًا في الساحات البلدية المنتشرة في المدينة والضواحي المحيطة، و24 مضمارًا للمشي والهرولة والجري،ومقاعد الجلوس والإنارة والأرضيات.
ونسقت الأمانة مع شركائها بمختلف القطاعات لتنظيم البرامج والفعاليات المختلفة بالساحات البلدية، من خلال الاستفادة من ملاعب الرياضة الجماعية ككرة القدم والطائرة والسلة، والمساحات المهيأة لممارسة رياضة الجري والمشي، لتعزيز الثقافة الصحية بين المواطنين، ودعم الدور الاجتماعي والترفيهي، وتوفير مساحة لإقامة المناشط الرياضية في بيئة مناسبة لكافة شرائح المجتمع.
وأنجزت الأمانة صيانة وتأهيل 23 ملعبًا رياضيًا في الساحات البلدية المنتشرة في المدينة والضواحي المحيطة، و24 مضمارًا للمشي والهرولة والجري،ومقاعد الجلوس والإنارة والأرضيات.
تعزيز الخدماتوذلك ضمن خطة شاملة لتعزيز الخدمات بهذه المرافق الرياضية والترفيهية التي تم إنشاؤها لاحتضان المنافسات الرياضية، وإفساح المجال لممارسي رياضة المشي والهرولة لحياة صحية تتماشى مع جهود الارتقاء بمستوى جودة الحياة في المدينة، وتحقيق الاستدامة الحضرية.
ونسقت الأمانة مع شركائها بمختلف القطاعات لتنظيم البرامج والفعاليات المختلفة بالساحات البلدية، من خلال الاستفادة من ملاعب الرياضة الجماعية ككرة القدم والطائرة والسلة، والمساحات المهيأة لممارسة رياضة الجري والمشي، لتعزيز الثقافة الصحية بين المواطنين، ودعم الدور الاجتماعي والترفيهي، وتوفير مساحة لإقامة المناشط الرياضية في بيئة مناسبة لكافة شرائح المجتمع.