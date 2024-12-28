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الطائف تهيء الساحات العامة لمواكبة زيادة إقبال الزوار

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واس- الطائف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هيأت أمانة محافظة الطائف المرافق كافة في جميع الساحات البلدية بأنحاء المدينة لمواكبة زيادة الاقبال عليها من زوارها .
وأنجزت الأمانة صيانة وتأهيل 23 ملعبًا رياضيًا في الساحات البلدية المنتشرة في المدينة والضواحي المحيطة، و24 مضمارًا للمشي والهرولة والجري،ومقاعد الجلوس والإنارة والأرضيات.

تعزيز الخدمات

وذلك ضمن خطة شاملة لتعزيز الخدمات بهذه المرافق والترفيهية التي تم إنشاؤها لاحتضان المنافسات الرياضية، وإفساح المجال لممارسي المشي والهرولة لحياة صحية تتماشى مع جهود الارتقاء بمستوى جودة الحياة في المدينة، وتحقيق الاستدامة الحضرية.
ونسقت الأمانة مع شركائها بمختلف القطاعات لتنظيم البرامج والفعاليات المختلفة بالساحات البلدية، من خلال الاستفادة من ملاعب الجماعية ككرة القدم والطائرة والسلة، والمساحات المهيأة لممارسة رياضة الجري والمشي، لتعزيز الثقافة الصحية بين المواطنين، ودعم الدور الاجتماعي والترفيهي، وتوفير مساحة لإقامة المناشط الرياضية في بيئة مناسبة لكافة شرائح المجتمع.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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