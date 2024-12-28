شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف تهيء الساحات العامة لمواكبة زيادة إقبال الزوار والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام