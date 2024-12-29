شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 28 - 12 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم، السبت، الموافق 28 - 12 - 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها، الزمالك يضع مستحقات اللاعبين أولوية قبل صفقات يناير، وبيراميدز يكشف سر معاقبة إبراهيم عادل بالغرامة 100 ألف جنيه والإيقاف، وكهربا يؤجل قرار الانضمام إلى السويحلي الليبي قبل حسم باقي العروض الخارجية.

كهربا يؤجل قرار الانضمام إلى السويحلي الليبي قبل حسم باقي العروض الخارجية

أجل محمود كهربا لاعب الأهلي قرار الموافقة على عرض السويحلي الليبي، والذي طلب استعارة خدمات اللاعب لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء مقابل مبلغ معين بعد نهاية الموسم الحالي.

جروس يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل سيف الجزيرى

منح السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى الفنى لفريق الزمالك ، مجلس إدارة النادى الضوء الأخضر لرحيل التونسى سيف الجزيرى لاعب الفريق، والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم، فى ظل عدم الحاجة إلى جهوده خلال الفترة المقبلة، حيث لم يقتنع المدير الفنى بمستوى اللاعب منذ توليه المهمة الفنية للفريق واعتماده على لاعبين آخرين فى نفس المركز.