شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الشمس 24 - 14 فى دورى سيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 28 ديسمبر 2024 10:30 م
فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الشمس بنتيجة 24-14 على صعيد الجولة الرابعة بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 على صعيد 4 مواجهات.
واستطاع فريق سيدات يد الأهلى تحقيق الفوز على الجزيرة أمس الجمعة بنتيجة 25- 20 فى ثالث جولات المسابقة.
ونجح مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك فى تحقيق الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.
كما شهدت الجولة الأولى فوز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 45-9 فى إطار أولى جولات دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2024-2 الجمعة.
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