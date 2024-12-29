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كما شهدت الجولة الأولى فوز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 45-9 فى إطار أولى جولات دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2024-2 الجمعة.

واستطاع فريق سيدات يد الأهلى تحقيق الفوز على الجزيرة أمس الجمعة بنتيجة 25- 20 فى ثالث جولات المسابقة.

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الشمس بنتيجة 24-14 على صعيد الجولة الرابعة بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 على صعيد 4 مواجهات.

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الشمس 24 - 14 فى دورى سيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

احمد سعيد

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