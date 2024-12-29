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الأهلى يهزم الشمس 24 - 14 فى دورى سيدات كرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 28 ديسمبر 2024 10:30 م

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الشمس بنتيجة 24-14 على صعيد الجولة الرابعة بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 على صعيد 4 مواجهات.

واستطاع فريق سيدات يد الأهلى تحقيق الفوز على الجزيرة أمس الجمعة بنتيجة 25- 20 فى ثالث جولات المسابقة.

ونجح مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك  فى تحقيق الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.

كما شهدت الجولة الأولى فوز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 45-9 فى إطار أولى جولات دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2024-2 الجمعة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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