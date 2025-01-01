شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار ومحمود الليثى يشعلان حفل رأس السنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المطرب الشعبى محمود الليثى حفل رأس السنة المقام بأحد الفنادق على نيل القاهرة، فيما أحيا النجم اللبنانى وائل جسار فقرة غنائية بالحفل.

وكان محمود الليثى فاز مؤخرًا بالمركز الثالث بأغنيته عم المجال واحتلالها قائمة الأغانى الأكثر رواجًا فى الشرق الأوسط على يوتيوب لعام 2024، بعد تحقيقها أكثر من 76 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد يوسف الجوكر وألحان محمد عبد السلام وتوزيع باسم منير، وميكس وماستر أحمد جودة.

وأعرب محمود الليثى عن سعادته بالنجاح الكبير الذى حققته أغنيته "عم المجال"، وقال الليثى لـ"الخليج 365": "الحمد لله الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا بإشادة الجميع، وتخطت 71 مليون مشاهدة على يوتيوب، ومن أكثر الأغانى القريبة منى والتى تطلب منى فى الحفلات والأفراح.. أشكر جمهورى الذى دائمًا يدعمنى ويساندنى طول الوقت".