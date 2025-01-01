شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى حرص على مواجهة العنف ضد المرأة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حرص التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا في كافة المحافظات وكان للمرأة نصيب كبير من اهتمام التحالف الوطنى فكان آخر فعالياته الخاصة بالمرأة هو ما نظمته المؤسسة الصديقية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من قافلة توعوية بمركز شباب واحة المنتجين بالتعاون مع جامعة حلوان ، وذلك في إطار حملة "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة".

القافلة شهدت تنظيم ورش عمل تناولت مواضيع متنوعة تشمل: العنف ضد المرأة، العنف من منظور الدين، العوامل الاجتماعية المؤدية للعنف، العلاقة بين الأمية والفقر والعنف، بالإضافة إلى دور الإدمان كأحد العوامل المساهمة في العنف.

حضر الفعالية عدد من الشخصيات البارزة، منهم جيهان زكي، المدير التنفيذي للمؤسسة الصديقية، والدكتورة ولاء محمد صلاح الدين، المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان، والدكتورة سماح ربيع، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة حلوان، والدكتور أحمد العربي، دكتوراة في الشرائع والأديان، من منطقة وعظ القاهرة، بالإضافة إلى إنجي فراج، استشاري تعديل السلوك.

تأتي هذه الفعالية في إطار جهود المؤسسة الصديقية لدعم قضايا المرأة، من خلال نشر الوعي المجتمعي بمخاطر العنف ضد النساء، وتعزيز دور المرأة في المجتمع، والعمل على رفع مكانتها وحمايتها من كافة أشكال العنف.

