شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الجامعات.. اعرف شروط الاشتراك فى مسابقة "معًا" لمواجهة الأفكار الهدامة والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمى إطلاق مسابقة تحت شعار "معًا" لطلاب الجامعات، لإنتاج فيديو قصير لا تزيد مدته عن دقيقة واحدة، يساعد نشره فى مواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية.

وفيما يلى شروط الاشتراك فى المسابقة:-

1. يقوم الطلاب بإنتاج فيديو واحد لا تزيد مدته عن دقيقة واحدة، وحجمه لا يتعدى 100 ميجا.

2. يشترط أن يكون الفيديو أصيلًا (من وحي خيال الطلاب)، بحيث لا يشتمل على أي مقاطع مقتبسة من الإنترنت، وفي حالة ثبوت ذلك يتم استبعاد الفيديو من المسابقة.

3. لا يزيد عدد فريق عمل الفيلم عن 5 طلاب.

4. يشترط أن لا تقل دقة الفيديو المشارك عن (FULL HD).

5. يجب رفع العمل على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك مع ضرورة وضع اسم الجامعة وأسماء فريق العمل المشارك

كما يُشترط في الأعمال المقدمة أن تركز على أحد المحاور الآتية، (نشر ثقافة التسامح والتعايش، والسلام الاجتماعي داخل المجتمع، وتدعيم قيم المواطنة، وتكريس مبادئ الوسطية والاعتدال، ومواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة).

ويتم التقدم للمسابقة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة

https://forms.gle/raBk6goFRq6QWDxx6